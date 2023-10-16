Müjdeli haber geldi, şimdi onlar düşünsün! Arda Güler de milli takıma dönüyor...

Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 Avrupa Şampiyonası biletini kapan A Milli Futbol Takımımız bu başarısıyla tüm ülkeyi büyük bir sevince boğarken rakibi karşısında ilk dakikadan son dakikaya kadar gösterdiği mücadele ve performansla taktir topladı.

Ay-Yıldızlılar'ın Montella'nın gelişiyle birlikte yükselen performansı gözle görülür biçimde fark edilirken, genç yıldızlar İsmail Yüksek, Salih Özcan, Cenk Özkaçar gibi isimler de katkılarıyla Montella'nın gözüne girmeyi başardı.

MİLLİ TAKIMA DÖNÜYOR

Öte yandan Real Madrid'e giden ve yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle hem kulübünde hem de milli takımdan uzak kalan Arda Güler'in dönüşü de dört gözle beklenirken İspanyol basını Arda Güler'in ikinci sakatlığını da atlatarak çalışmalara başladığı genç yıldızın milli aradan sonra sahalara döneceğini duyurdu.

GALLER MAÇINDA SAHADA

Gruptaki son maçında 21 Kasım'da Galler'e konuk olacak olan milli takımızda Arda Güler'in bu karşılaşmada sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"ARDA GÜLER DÖNDÜĞÜNDE..."

Karşılaşmanın ardından gazeteci Bülent Timurlenk de bugünkü yazısında Arda Güler'e parantez açarken "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de artık farklı bir pozisyonda ve topla buluştuğunda orta saha derininde yüzü hep rakip kaleye dönük oynuyor. Sakat Arda Güler döndüğünde santrfor arkasında oyunu 360 derece görebilen genç kadife ayaklar fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

