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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 43. gününde

23.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 43. gününde

SİİRT (AA) - Pervari'de Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 43 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip görev alıyor.

Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede arama çalışmasını sürdüren ekipler, su altı ve üstü aramaların yanı sıra su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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