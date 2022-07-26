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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor

26.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 46 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, su altını ve üstünü kontrol ediyor, suyun altındaki ağaçlık ve kayalık alanları inceliyor.

Pervari Kaymakamlığınca, arama çalışmalarını takip eden hemşirenin babası Aydın Güneş ve akrabalarına çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor

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