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Mülteciler tarlalardan geçerek Pazarkule’ye ulaşmaya çalışıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 28.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı’na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor.

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.
Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı’na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul’dan taksilerle geldikleri görülüyor.
Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri’ne ulaşmaya çalışıyorlar.

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