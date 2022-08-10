Münbiçliler, YPG/PKK'nın çocuklarını kaçırmasını protesto etti

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ilindeki halk, kent merkezinde 14 yaşındaki çocuğun örgüt tarafından kaçırılmasını protesto etti.
AA muhabirinin Münbiç'teki yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Mübiç il merkezinde 14 yaşındaki Faysal El Cemil'i kaçırdı.
Kaçırılan çocuğu kurtarmak isteyen akrabaları kentteki sivillerle bir araya gelerek, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto düzenledi.
Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitimi için kamplara götürüyor.
YPG/PKK'lı teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.
- YPG/PKK 2021 yılında 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtilmiş ve sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedilmişti.
YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Gücü" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü belirtilmişti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz