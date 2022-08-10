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Münbiçliler, YPG/PKK'nın çocuklarını kaçırmasını protesto etti

10.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münbiçliler, YPG/PKK'nın çocuklarını kaçırmasını protesto etti

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ilindeki halk, kent merkezinde 14 yaşındaki çocuğun örgüt tarafından kaçırılmasını protesto etti.

AA muhabirinin Münbiç'teki yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Mübiç il merkezinde 14 yaşındaki Faysal El Cemil'i kaçırdı.

Kaçırılan çocuğu kurtarmak isteyen akrabaları kentteki sivillerle bir araya gelerek, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto düzenledi.

Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitimi için kamplara götürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor.
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- YPG/PKK 2021 yılında 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk istihdam ettiği belirtilmiş ve sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği kaydedilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Gücü" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü belirtilmişti.

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