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Münhan Çınar, pandemide ürettiği videolarla firmaların dikkatini çekti

İZMİR HABERLERİ  | 25.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde evde kalan ve kısa sürede sosyal medyada ürettiği makyaj ve moda videolarıyla on binlerce takipçi sayısına ulaşan Münhan Çınar, sosyal medya fenomeni oldu.

Pandemi döneminde evde kalan ve kısa sürede sosyal medyada ürettiği makyaj ve moda videolarıyla on binlerce takipçi sayısına ulaşan Münhan Çınar, sosyal medya fenomeni oldu. Çınar, ürettiği videolarla ünlü firma ve markalarında dikkatini çekti.
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olduktan sonra birçok dergide çalışan Münhan Çınar, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra evden çalışmaya başladı. Özellikle pandemi süresince sosyal medyayı daha aktif kullanan ve makyaj videolarının yanında moda ve stil önerilerini de ekleyen Çınar, takipçi sayısını artırdı. Çektiği videolarla sosyal medya fenomeni olan Münhan Çınar’ın videoları çok beğenildi.

Firma ve markalardan reklam teklifleri aldı
Münhan Çınar, paylaştığı videoların marka ve firmaların dikkatini çektiğini ifade ederek, "Yaptığım paylaşımlarla birlikte birçok firma ve markadan reklam teklifleri geliyor. Birçok firma ile çalışmaya başladım. Yine kazandığım parayı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak benim birinci görevim olduğunu düşünüyorum. Binlerce takipçim arasından bana ulaşıp soru soranlar oluyor ya da tavsiye almak isteyenler. Bunlara da en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum" dedi.

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