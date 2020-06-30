YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı

Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.

Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, üniversitede 11 yeni bölüm ile 2 yeni program açıldığını söyledi.
Munzur Üniversitesi’nin büyümeye devam ettiğini belirten Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, “Üniversitemiz kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar sadece nicelik olarak değil, niteliksel olarak da büyümesini sürdürerek ilk kez öğrenci alınacak 11 bölüm ve 2 programı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlayacak.Birçok ön lisans, lisans ve lisansüstü programın bulunduğu üniversitemizde Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan ve ilk kez öğrenci alacak on bir bölüm ve iki program, ÖSYM’nin 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerini alacak. Doğu’nun hızla gelişen ve parlayan üniversiteleri arasında yer alan Munzur Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler açmaya devam ettiğini ve bu konudaki girişimlerinin devam edeceğini belirterek, yeni açılacak bölümlerin üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Munzur Üniversitesi’nde yeni 11 bölüm ve 2 program açıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:00
Sabah
04:52
Öğle
12:31
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Tunceli Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeni Bir Bitki Birliği Tanımladı

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeni Bir Bitki Birliği Tanımladı

1937’de İdam Edilen Seyit Rıza’nın Torunun’dan Başbakan’a Dersim Ve Alevi Açılımı Desteği

1937’de İdam Edilen Seyit Rıza’nın Torunun’dan Başbakan’a Dersim Ve Alevi Açılımı Desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.