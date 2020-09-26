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Muradiye Belediyesi, okul bahçelerini ve bozuk olan mahalle yollarına parke taşı döşüyor

VAN HABERLERİ  | 26.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye Belediyesi yolları bozuk olan caddelere ve okul bahçelerine kilitli parkeye taşı döşmeye devam ediyor.Muradiye Belediyesi, yaz mevsimin bitmesine az biz zaman kala yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden, asfalt kaplamaya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Muradiye Belediyesi yolları bozuk olan caddelere ve okul bahçelerine kilitli parkeye taşı döşmeye devam ediyor.
Muradiye Belediyesi, yaz mevsimin bitmesine az biz zaman kala yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden, asfalt kaplamaya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda ekiple gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, birçok okulumun bahçeleri ve oyun alanlarını yenilediklerini söyledi. Yapılan bu alışmalarla çocukların daha hijyen ve güzel ortamda oyunlarını oynaya bileceklerini ifade den Kaymakam Savar, “Aynı zamanda ilçemizde bir çok cadde sokak ve kırsal mahallerimizde yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen yolarımızı da yeniledik. Parkeye taşlarıyla çalışmalarımız devam edecek. Kış gelmeden çalışmalarımızı bitireceğiz. Toplamda şuan için 33 bin 250 metre kere kilitli parkeye taşı döşedik ve yol çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımıza destek veren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi.
Muradiye Belediyesi İnşat Mühendisi Rasim Özlekçi, “Bu sene 2 aylık süre zarfında gerek çocuklarımız için okullarımızın bahçeleri ve yazın tozlu, kışın çamurlu olan yollarımızdan 7 mahallemizin yolarını kilitli parkeye taşı düşüyoruz. 1050 metrekare okul bahçelerimize kilitli parkeye taşı döşendi. Böylelikle okul bahçelerimizde çocuklarımız oyun oynarken tozdan, topraktan çamurdan kurtulacaklar. Daha hijyenik ortamlarda oyunlarını oynaya bilecekler. 7 mahallelerimizde de 33 bin 250 metrekare aynı şekilde parkeye taşıyla döşendi. Çalışmalarımız devam edecek. Birçok mahallemizin de yolları yenilenecek. Kış gelmeden su sıkıntısı olan bazı kırsal mahallerimiz içinde su sondaj çalışmaları başlatmışız. O mahallerimizde de su sorunları çözülmek üzere” dedi.

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