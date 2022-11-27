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Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti! Murat Boz'un son hali

27.11.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir O Ses Türkiye'de jüri olan Murat Boz değişimiyle gündem oldu. Herkes saç ektirmek için Türkiye'ye gelirken Murat Boz ise yurt dışına gitti. Boz seç ekimi sonrası paylaşım yapınca gündem oldu.

Murat Boz saç ektirmek için yurt dışına gitti! Murat Boz'un son hali

Ünlü şarkıcı Murat Boz sosyal medyada gündem oldu. Sık sık eski hali akıllara gelen Boz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırttı. Saç ektiren Boz'un görüntüsü olay oldu.

Şarkıcının saçlarını gürleştirmek için yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiği öğrenildi. Saç ektirme için yurt dışından Türkiye'ye gelinmesine rağmen Boz'un bu tercihi şaşırttı.

Ekran Alıntısı

Murat Boz'un paylaşımı akıllara şarkıcının eski halini getirdi. Boz'u görenler "Böyle değişim az bulunur" yorumları yapıldı.


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