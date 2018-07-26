SPOR

Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Murat Ece, istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden dolayı olup, başka herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır" dedi.

Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Başkan Yardımcısı Murat Ece’nin istifa ettiğini yerine de Kaan Kançal'ın geldiğini açıklamıştı. Murat Ece, istifası ile ilgili çıkan haberlere karşın yazılı bir açıklama yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinden istifası hakkında çeşitli basın-yayın organlarında çıkan haberleri hayretle takip ettiğini belirterek, "Herhangi bir medya mensubuna açıklamada bulunmadığımın, basın-yayın organlarında yer alan haberlerin tamamen asılsız olduğunun bilinmesini isterim. İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden dolayı olup, başka herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır. Görev sürem boyunca bana destek olan fedakar ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunar ve her birine başarılar temenni ederim" diye konuştu.

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Murat Ece Galatasaray

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