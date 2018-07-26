Murat Ece, Galatasaray'dan neden istifa etti?

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Başkan Yardımcısı Murat Ece’nin istifa ettiğini yerine de Kaan Kançal'ın geldiğini açıklamıştı. Murat Ece, istifası ile ilgili çıkan haberlere karşın yazılı bir açıklama yaptı.
Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinden istifası hakkında çeşitli basın-yayın organlarında çıkan haberleri hayretle takip ettiğini belirterek, "Herhangi bir medya mensubuna açıklamada bulunmadığımın, basın-yayın organlarında yer alan haberlerin tamamen asılsız olduğunun bilinmesini isterim. İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden dolayı olup, başka herhangi bir gerekçesi bulunmamaktadır. Görev sürem boyunca bana destek olan fedakar ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunar ve her birine başarılar temenni ederim" diye konuştu.
Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro
Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi
Atletico Madrid bombayı patlattı
Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası
Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor
Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları
Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti
Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil açıklaması
Rıdvan Dilmen: Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum