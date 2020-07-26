Murat Sağlam ve Gökay Güney'e TFF 1. Lig'de talip

Gökay, as takım forması altındaki ilk resmi maçına da o sezon Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında çıkmıştı. Haziran 2019'da Galatasaray'la sözleşme uzatan Gökay Güney'in sarı kırmızılı takımda sözleşmesi Haziran 2024'te sonra eriyor.

Menemespor'u Murat'ın Fenerbahçe'de gelecek sezonki 500 bin Euro'luk yıllık ücreti düşündürürken; Aslan'ın genç ismi Gökay'ın transferi daha yakın gözüküyor. Gökay'ın Menemenspor'a transferi gerçekleşirse satın alma opsiyonuyla kiralık olacak.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. 2019 -2020 sezonu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı lacivertlilerde 4 maçta süre aldı.

(AJANSSPOR)

