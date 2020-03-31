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Muratpaşa Belediyespor antrenmanı eve taşıdı

ANTALYA HABERLERİ  | 31.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor antrenmanı eve taşıdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Muratpaşa Belediyespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla antrenmanlarına video konferans üzerinden devam ediyor.

Salgın nedeniyle Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının süresiz ertelenmesinin ardından, Muratpaşa Belediyespor'da evlerinde kalan oyuncular video konferans yöntemiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Sertan Sarpaş'ın ev ortamına uygun olarak hazırladığı antrenman programında su şişeleri ağırlık, yastıklar atlama kutusu, salon sehpaları step tahtası olarak kullanıldı.

Sarpaş'ın belirlediği saatte bir araya gelen takım, ilk düdükle birlikte yaklaşık 1,5 saat antrenman yaptı.

Hazırlanan idman programıyla, sporcuların kas kaybının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

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Antalya antrenman Hentbol Muratpaşa Belediyespor video konferans

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