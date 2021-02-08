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Muratpaşa, buğday üretiminde dünya ortalamasın üzerinde hasat hedefliyor

08.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda başladığı buğday tarımında, ürün veriminde dünya ortalamasının da üzerine çıkmayı amaçlıyor.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek için 45 dönüm alanda başladığı buğday tarımında, ürün veriminde dünya ortalamasının da üzerine çıkmayı amaçlıyor. Muratpaşa Belediyesi’nde hedef dönümde 450 kilogram buğday elde etmek.
Muratpaşa Belediyesi, covid-19 salgının neden olabileceği gıda sıkıntısına ve tarımsal üretimin devamlığına dikkat çekmek için kendisine ait boş parselleri, parkları tarlaya çevirerek geçen yıl nisan ayında tarımsal üretim çalışmalarına başladı. Sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alan proje kapsamında ilk olarak mısırı ekimi yapıldı. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Hasat edilen mısırlar un haline getirilip kiloluk paketlerde ilçe sakinleriyle paylaşıldı.
Mısırın ardından Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönüm alanda buğday tarımına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekim öncesi alanı traktörlerle sürdü, taşları temizledi, gübreledi. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumları ekti. Ekimin ardından, hem tohum kalitesini hem de ekimin düzgün yapılıp yapılmadığını gösteren ürünün tarla çıkışı takip edildi.
Yapılan kontrollerde filizlerin son derece sağlıklı olduğu belirlenirken, Muratpaşa Belediyesi ürün veriminde dünya ortalamasını yakalamak için alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, Antalya için bir dönümde elde edilen buğdayın 275 kilogram olduğunu belirtti. Dünya ortalamasının ise dönümde 340 kilogram düzeyinde olduğunu belirten yetkililer, Muratpaşa Belediyesi olarak gerek toprağın durumu gerek kullanılan tohumun kalitesi gerekse düzenli bakım çalışmalarıyla dönümde 450 kilogram almayı hedeflediklerini dile getirdi.

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