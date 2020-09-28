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Muratpaşa’dan çocuklar için dayanışma çağrısı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın, “Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısıyla başlayan uzaktan eğitime erişimde imkanları kısıtlı olan çocuklar için tablet kampanyası, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da yer alan Komşu Dayanışma Sistemi’ne taşındı.

Muratpaşa’dan çocuklar için dayanışma çağrısı

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın, “Eksikleri birlikte tamamlayalım” çağrısıyla başlayan uzaktan eğitime erişimde imkanları kısıtlı olan çocuklar için tablet kampanyası, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da yer alan Komşu Dayanışma Sistemi’ne taşındı. Yardımseverler, yapacakları 944 liralık bağışla bir öğrenciye tablet hediye edecek. İsteyenler 100 liradan az olmamak koşuluyla kampanyaya kısmi bağışta da bulunabilecek.
Muratpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA ve canlı ders uygulamalarına erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerinin sorunlarını çözümü için başlattığı tablet kampanyası da devam ediyor. Turunç Masa üzerinden tablet başvuru ve yardımların alınmaya başlandığı kampanya bu hafta itibariyle Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’da yer alan Komşu Dayanışma Sistemi’ne taşındı. Yardımseverlerle ihtiyacı olan ailelerin doğrudan buluştuğu Komşu Dayanışma Sistemi, Nisan ayında gıda yardımları, alışveriş çeki desteklerin doğru yerlere ulaşmasını sağlamak için kurulmuştu.
Sisteme şimdi de tablet eklenirken yardımseverlerin 944 lira karşılığında alacakları bir tablet belli kontrollerin ardından sisteme kaydı yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmada bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Kampanyaya Türkiye’nin her yerinden bağışta bulunmanın mümkün olduğunu aktaran Uysal, “Çocuklarımızın geleceği için, birçok defa olduğu gibi Türkiye’mizin, insanlarımızın yine bir araya geleceğine inanıyorum” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı tablet kampanyasına 100 liradan az olmamak koşuluyla kısmi bağışta da bulunabilecek. Bağışlar, belediyeye makbuz karşılığında olacak.

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