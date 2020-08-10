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Muratpaşa’nın mısırlarına hasat zamanı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nce ekilen mısırlar, ürün vermeye başladı.

Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi’nce ekilen mısırlar, ürün vermeye başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, toplanacak ilk ürünlerin aşevinde hazırlanıp sıcak yemek verilen ailelere servis edileceğini söyledi.
Nisan ayında Muratpaşa Belediyesi’nce ekilen mısırlar ürün vermeye başladı. Pandemi sürecinde olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek amacıyla, Muratpaşa Belediyesi’nce 70 dönümlük alana ekilen mısırlarda hasat zamanı geldi.
Aşevinden ihtiyaç sahiplerine
Ümit Uysal, Güzeloba Mahallesi’nde mısır ekimi yapılan alanda incelemelerde bulundu. Mısır koçanlarını açarak ürünleri de inceleyen Uysal, “Mısırlarımız oldu. Mısırlarımızı nasıl değerlendireceğiz? Aşevimizde ihtiyaç sahibi insanlarımıza sunduğumuz menünün içerisine koyacağız. Bir miktarı ile un yapıp yöresel ürünlerimizi belki bununla yapacağız. Onu da ihtiyacı olanlara dağıtacağız. Değişik şekillerde bunu değerlendireceğiz” dedi.
“Üretmeye çok ihtiyacımız var”
Pandemi dönemlerinde buğday başta olmak üzere hububat sıkıntısı olabileceğine dikkat çeken Uysal, 7 iklimin yaşandığı Türkiye’de birçok ovanın, birçok arazinin ekilmediğini, boş bırakıldığını söyledi. Başkan Uysal, “Buğday satın almakta sıkıntı çektiğimiz koşullar var, pandemi döneminde ülke olarak ama bizim ciddi bir gıda ihracatımız var. Biz şehirleşmiş bölgemizin dahi verimli kullanılabileceğini ifade etmek için parsellerimize, şehirleşmiş bölgede mısır ektik. Mısırlarımız nihayet oldu. Biz yine üretim mesajı vermeye devam edeceğiz. Hep beraber üretmemiz lazım. Muratpaşa halkı bütün Türkiye’mize üretelim mesajını vermiş oldu. Şehirleşmiş bölgelerimizi dahi unu yapılabilen ekmeği alınabilen mısır bitkisi ile donatarak bütün insanlarımıza bunu ifade etmiş olduk. Üretmeye çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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