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MÜSİAD Düzce’den 30 Ağustos mesajı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.MÜSİAD Şube Başkanı Pehlivan mesajında, "Geçmişi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin bu yıl 98.

MÜSİAD Düzce’den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
MÜSİAD Şube Başkanı Pehlivan mesajında, "Geçmişi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi’nin bu yıl 98. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmuştur. Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Düzce Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:01
İkindi
16:42
Akşam
19:39
Yatsı
21:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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