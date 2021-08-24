Muslera: Bize karşı rakipler hep kapalı oluyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bugün 3 puan çok değerliydi. Çok mutluyuz. Sezonu da erken açtık. Uzun süredir oynuyoruz. 3 puanı hak ettik performansımızla. Sağlı sollu ortalar, duran toplar... Oyunu domine ettik. Çok pozisyon bulduk. Golün son dakikalarda gelmesi belki de daha güzel oldu. Bize karşı rakipler hep kapalı oluyor ve biliyorsunuz, kapalı savunmaları aşmak her zaman kolay olmuyor.

Victor Nelsson konusunda hocamızı ve scoutlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir futbolcu. Hepimize gösterdi bunu. Çok kaliteli bir savunmacı. İnsani anlamda da iyi biri. Mükemmel ve futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Victor, Galatasaray'a geldiği için çok şanslı.

