Muslera'dan büyük hata! Saç baş yoldurdu

Zirve yolunda kritik öne sahip Beşiktaş- Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Cicaldau'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Larin'in golüne engel olamadı. Siyah-beyazlıların skora dengeye getiren golü atmasının ardından ise sarı-kırmızılılar Muslera'ya tepki gösterdi.
Yenilen golde Muslera'nın hatası olduğunu savunan Galatasaray taraftarı sosyal medyada Uruguaylı eldivene tepki gösterdi. Taraftarlar, Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu ancak bu sezon sarı-kırmızılı takımın yediği birçok golde hatasının olduğunu belirtti.
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