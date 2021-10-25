SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Muslera'dan büyük hata! Saç baş yoldurdu

Muslera'dan büyük hata! Saç baş yoldurdu

25.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmada Larin'in siyah-beyazlılara 1-1'lik beraberliği getiren golü atması sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'ya hatalı gol yediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Muslera'dan büyük hata! Saç baş yoldurdu
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Zirve yolunda kritik öne sahip Beşiktaş- Galatasaray maçında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Cicaldau'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Larin'in golüne engel olamadı. Siyah-beyazlıların skora dengeye getiren golü atmasının ardından ise sarı-kırmızılılar Muslera'ya tepki gösterdi.

YENİLEN BİRÇOK GOLDEN MUSLERA'YI SORUMLU TUTTULAR

Yenilen golde Muslera'nın hatası olduğunu savunan Galatasaray taraftarı sosyal medyada Uruguaylı eldivene tepki gösterdi. Taraftarlar, Muslera'nın çok iyi bir kaleci olduğunu ancak bu sezon sarı-kırmızılı takımın yediği birçok golde hatasının olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNERBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacakBilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer doğruysa tarih yeniden yazılacak
Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi ilginç anBeşiktaş-Galatasaray maçı öncesi ilginç an
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Vitor Pereira'nın yerine tanıdık isim!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Cüneyt Çakır'a astronomik teklif!

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman süprizi

Süper Lig ekibinde Aykut Kocaman süprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.