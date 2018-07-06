SPOR

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için aday olan Türkiye'ye tam destek verdi.

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muslera, "Umarım EURO 2024 Türkiye'de gerçekleşir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hayatında özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, buradaki statların ve kentlerin güzelliğinin yanı sıra futbolseverlerin tutkusuna dikkati çeken Muslera, "Türkiye EURO 2024'e hazır. Burada çok güzel stadyumlar ve yaşama elverişli şehirler var. Her şehrin kendine özgü bir yanı var ve her biri Türkiye'yi daha güzel ve pozitif yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Bence Türkiye çok büyük bir aday. Umarım EURO 2024 burada gerçekleşir." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de yaşamına devam etmek istediğinin altını çizen Uruguaylı kaleci, şunları kaydetti:

"Bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye'den bir parça zaten her zaman kalbimde olacak. Türkiye'de yaşamak çok güzel. Futbolu bıraktıktan sonra bile olabildiğince uzun süre burada kalmak isterim."

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürüJaponya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
Hakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlarHakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fernando muslera EURO 2024

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye: İlk iki sezon para istemiyorum

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye: İlk iki sezon para istemiyorum

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 desteği

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Japonya Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü

Hakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlar

Hakan Ünsal: Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlar

Trezeguet: Avrupa'ya değil G.Saray'a gitmek istiyorum

Trezeguet: Avrupa'ya değil G.Saray'a gitmek istiyorum

Galatasaray'a Kamil Glik müjdesi!

Galatasaray'a Kamil Glik müjdesi!

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.