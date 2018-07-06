Galatasaraylı yıldızın yediği bu gol sosyal medyada epey yankı buldu.

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

1 / 15 2018 Dünya kupası çeyrek final ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.

2 / 15 Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Muslera yıllarca unutulmayack bir hataya imza attı.

3 / 15 61'inci dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu üzerine gelmesine rağmen dışarıya tokatlayamayan Muslera, topu içeriye aldı.

4 / 15 Maç bu golle beraber 2-0 Fransa üstünlüğü ile sonuçlandı.

5 / 15 Grup aşamasında gol yemeyerek rekorlarına yenisini ekleyen tecrübeli file bekçisine sosyal medyadan şu mesajlar geldi...

6 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

7 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

8 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

9 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

10 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

11 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

12 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

13 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

14 / 15 Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!