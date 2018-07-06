Galatasaraylı yıldızın yediği bu gol sosyal medyada epey yankı buldu.
Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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2018 Dünya kupası çeyrek final ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Muslera yıllarca unutulmayack bir hataya imza attı.
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61'inci dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu üzerine gelmesine rağmen dışarıya tokatlayamayan Muslera, topu içeriye aldı.
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Maç bu golle beraber 2-0 Fransa üstünlüğü ile sonuçlandı.
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Grup aşamasında gol yemeyerek rekorlarına yenisini ekleyen tecrübeli file bekçisine sosyal medyadan şu mesajlar geldi...
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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