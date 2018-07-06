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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 06.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'ndaki Uruguay - Fransa maçında Uruguay kalesini koruyan Fernando Muslera, kendisinden beklenilmeyen bir hata ile gol yedi.

Galatasaraylı yıldızın yediği bu gol sosyal medyada epey yankı buldu.

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

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2018 Dünya kupası çeyrek final ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.

2018 Dünya kupası çeyrek final ilk maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Muslera yıllarca unutulmayack bir hataya imza attı.

Karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Muslera yıllarca unutulmayack bir hataya imza attı.
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61'inci dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu üzerine gelmesine rağmen dışarıya tokatlayamayan Muslera, topu içeriye aldı.

61'inci dakikada Antoine Griezmann'ın şutunu üzerine gelmesine rağmen dışarıya tokatlayamayan Muslera, topu içeriye aldı.
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Maç bu golle beraber 2-0 Fransa üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç bu golle beraber 2-0 Fransa üstünlüğü ile sonuçlandı.
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Grup aşamasında gol yemeyerek rekorlarına yenisini ekleyen tecrübeli file bekçisine sosyal medyadan şu mesajlar geldi...

Grup aşamasında gol yemeyerek rekorlarına yenisini ekleyen tecrübeli file bekçisine sosyal medyadan şu mesajlar geldi...
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!

Muslera'nın yaptığı hata sosyal medyaya en çok konuşulan konulardan biri oldu!
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Anahtar Kelimeler:
fernando muslera dünya kupası

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