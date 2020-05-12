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Muslera sözleşme imzalıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak ve maaşı düşecek.

Muslera sözleşme imzalıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda her şey durma noktasına geldi. Takımların iç transfer çalışmaları da sekteye uğramış durumda. Galatasaray bu süreçte iç transfere ağırlık vererek elindeki oyuncuları takımda tutmak istiyor. Yönetim, Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için prensip anlaşmasına vardı.

MAAŞI ÖNCE 2.5 MİLYON, SONRA DA 2 MİLYON EUROYA İNECEK

Tecrübeli kaleci, 3 milyon 575 bin euro olan maaşında indirime gidecek. Muslera, gelecek sezon maaşını 2.5 milyon euroya indirerek fedakarlık yapacak. Sonraki yıllarda ise 2 milyon euro yıllık ücret olacak.

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