Muslera sözleşme imzalıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda her şey durma noktasına geldi. Takımların iç transfer çalışmaları da sekteye uğramış durumda. Galatasaray bu süreçte iç transfere ağırlık vererek elindeki oyuncuları takımda tutmak istiyor. Yönetim, Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli kaleci, 3 milyon 575 bin euro olan maaşında indirime gidecek. Muslera, gelecek sezon maaşını 2.5 milyon euroya indirerek fedakarlık yapacak. Sonraki yıllarda ise 2 milyon euro yıllık ücret olacak.
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