Muslera ve Fernando'dan Göztepe galibiyeti yorumu

Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Muslera, "3 gündür yağış varmış, öyle duyduk. Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.
3 maçtır gol yemediği hatırlatılan Muslera, "Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray'ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz" dedi.
FERNANDO: ZOR ŞARTLARDA 3 PUAN ALDIK
Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fernando Reges ise "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik" diye konuştu.
Maç sonrası Beşiktaş'ta beklenen ayrılık
Martin Skrtel'ten örnek davranış!
Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü
Katar yarı finalde
Skrtel, PFDK'ya sevk edildi
Serdar Aziz'den flaş açıklama
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu
Ahmet Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı
Lippi dönemi sona erdi
Devler Timo Werner’in peşinde
Olcay Şahan'ın affı gündemde
Milli yıldıza flaş talip!
Kulüp görüşmeyi resmen açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum