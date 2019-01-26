Muslera ve Fernando'dan Göztepe galibiyeti yorumu

Çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Muslera, "3 gündür yağış varmış, öyle duyduk. Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

3 maçtır gol yemediği hatırlatılan Muslera, "Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray'ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz" dedi.

FERNANDO: ZOR ŞARTLARDA 3 PUAN ALDIK

Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fernando Reges ise "Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik" diye konuştu.

