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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

24.11.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 20 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Çocuğu 2016 yılında dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 32 haftadır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbet tuttuklarını söyledi.

Yaz kış demeden eylemlerine devam edeceklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değil. Kürt davası olsaydı gelirlerdi bizim derdimizi sorarlardı. Bunların dertleri başka. Onların çocukları nerede. Biz burayı terk etmiyoruz. Biz HDP'ye diyoruz ki bizden uzak gidin. HDP sen Amerika ve İsrail ile berabersin git onların yanına. Çocuğumuzu alıp kime götürüyorsun. Bizi mahvettin, Allah'ta sizi mahvetsin."

-"HDP ve PKK'ya lanet olsun"

Anne Gülbahar Teker ise tüm çocuklar dağdan ininceye kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, "Havalar soğuk ama eylemimize devam edeceğiz. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Anneler babalar burada feryat ediyor, HDP derdimizi sormuyor. Ben korkmuyorum, buradayım eylemimi sürdüreceğim." dedi.

Anne Ayten Koçhan da çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren Koçhan, "Dönün yavrum, bayrak bayrağın üstüne olmaz. Gelin devletimize sığının. Onların çocukları sıcak yuvada siz dağların başındasınız. Onlar HDP binasında sıcak yerlerde oturuyor, biz de burada soğukta sizin yolunuzu gözlüyoruz. Siz gelene kadar buradayız." diye konuştu.

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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptıMuş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı
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