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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 32'e yükseldi

20.04.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 32'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aile sayısı 32'ye yükseldi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Yeni katılan aileyle birlikte HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğluna kavuşma ümidiyle eyleme yeni katılan anne Zübeyde Akkoyun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde eğitim gören oğlundan 7 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evladına teslim olması için çağrıda bulunan Akkoyun, "Oğlum sabah kahvaltısını yapıp evden çıktı ve bir daha dönmedi. Oğlum sesimi duyuyorsan, nerede olursan ol gel. Seni çok özledim. Ben, baban, kardeşlerin dört gözle seni bekliyoruz. Beni seviyorsan gel." dedi.

- "Kimse derdimizi, acımızı bilmiyor"

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise 53 haftadır HDP önünde evlat nöbeti tuttuklarını belirtti.

Çocuğunu HDP'den istediğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız neredeyse bize geri göndersinler. Biz evlatlarımız için burada bekliyoruz. Kimse derdimizi, acımızı bilmiyor. Bu dert, bu acı artık bitsin. Bir aile daha aramıza katıldı. Herkes evladını istiyor. Evlatlarımızın orada olmasının kimseye bir hayrı yok. Evlat acısı zor. Allah kimseye göstermesin. Biz bu acıyı çekiyoruz. Çocuğum gelinceye kadar eyleme devam edeceğim."

Anne Gülbahar Teker de Muş'ta ilk eylemi Özcan ailesiyle başlattıklarını ifade ederek, "Gün geçtikçe ailemiz büyüyor. Biz tek çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar beklemeye devam edeceğiz. Biz gitmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz." diye konuştu.

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