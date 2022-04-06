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Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 31'e yükseldi

06.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 31'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 29 aileye, 2 aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Yeni katılan 2 aileyle HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme yeni katılan Süleyman Tultak, gazetecilere, kardeşi Ramazan Tultak'ın 32 yıl önce kaybolduğunu söyledi.

Kardeşinden o günden bu yana haber alamadıklarını belirten Tultak, "Kardeşim dağda ölü mü sağ mı olduğunu bilmiyorum. Çok acı çekiyoruz. Ramazan seni çok seviyorum. Beni duyuyorsan çık gel, devlete teslim ol." dedi.

- "Toprağımız ve bayrağımız bir"

Eyleme yeni katılan baba Mirza Güneş ise 7 yıl önce oğlu Mahsum Güneş'i çalışması için İstanbul'a gönderdiğini dile getirdi.

Oğlu'nun İstanbul'da 3 ay çalıştıktan sonra İzmir'e gittiğini anlatan Güneş, "İzmir'e gittiğinden bu yana çocuğum kayıp ve nerede olduğunu bilmiyorum. 7 yıl oldu kendisinden haber alamıyorum. Eylemdeki ailelerin hepsine destek veriyorum. Oğlum neredeyse gelip polise, devletimize teslim olsun. Herkesin devlete güvenmesi lazım. Toprağımız ve bayrağımız bir." ifadelerini kullandı.

- "Eyleme devam edeceğiz"

Annelerden Naciye Sönmez Yıldız ise oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Evlatları için eylemlerini kararlıkla sürdürdüklerini dile getiren Yıldız, "Oranın size bir faydası yok. Evlatlarımızı istiyoruz. Ciğerimiz yanıyor, artık yeter. Bir yıldır burada evlatlarımızın gelmesi için mücadele ediyoruz. Bu işkence, bu zulüm, bu acı yeter artık. Buraya herkes evladı için geliyor. İster 1 yıl, isterse 30 yıl olsun biz eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

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