Muş’ta düğünlerde konvoylar yasaklandı

Muş’ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğün ve nikah merasimleri öncesi ve sonrası araç konvoylarının yasaklandığına dair yeni kararın alındığını açıkladı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 9 Eylül 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündü başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararların alındığı belirtildi. Açımanın devamında ise alınan kararda, "Korona virüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla; ilimiz ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın toplu olarak katıldığı düğün ve nikah merasimlerinin öncesi ve sonrasında yapılan araç konvoyları ve herhangi bir gerekçe ile yapılmak istenen araç konvoylarının yasaklanması kararına varılmıştır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

