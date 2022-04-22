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Muş'ta enerji nakil hattına verilen zarar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

22.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta enerji nakil hattına verilen zarar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

Muş'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce enerji nakil hattı direklerine zarar verilmesi yüzünden bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemedi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji nakil hattı direklerine vidaları sökülerek zarar verildiğini belirtti.

Üç direkte meydana gelen arıza nedeniyle bir belde, 23 mahalle ve 17 mezranın karanlıkta kaldığını anlatan Coşar, şöyle konuştu:

"Arıza bakım ve onarım ekiplerimiz, köylerimize enerji verebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zarar yaklaşık 500 bin lira civarında. Ekiplerimiz zararı gidermek ve karanlıkta kalan yerleşim alanlarına yeniden enerji vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda abonelerimizin elektriksiz kalmaması için şehrin yedek hattından enerji sağladık. Hattımızdaki arıza giderildikten sonra yine aynı istikametten enerji verilecektir."

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