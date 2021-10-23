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Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı

23.10.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı

Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bulanık'ta 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatı doğrultusunda kurulan sözde köy komisyonuna üye 13 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

20 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla 12 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonda uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi.

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