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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

07.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 426,90 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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