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Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Eski eşi Sinem Gedik'in İntizar ile özel görüntülerini sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli, Antalya'da verdiği konserde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin özel görüntülerini 3 Temmuz 2018'de dava dosyasına eklemişti.

Sinem Gedik'in, Kanlıca'daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki gördü.

Mustafa Ceceli'nin belediyeler tarafından da konserleri iptal edildi.

'İFTİRA ATIYORSAN BUNUN ALTINDAN KALKAMAZSIN'

Mustafa Ceceli önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündemde yer alan haberlere yanıt verdi.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir" sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ayrı olduğun bir insanın özel hayıtını deşifre ettin mi ettin. islamdan bahsetme. 5 vakit namaz kılmak seni iyi insan yapmaz. insanların cinsel kimliklerini açığa vuramazsın. protez saçın gibi sahte bir adamsın
5 vakit namaz kılmakla insan olunmuyor. ayrı olduğun bir insanın özel hayatını deşifre ederek bunu hiç alakası olmayan velayet davanın dosyasına koyamazsın. protez saçın gibi sen de sahtesin...
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