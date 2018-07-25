Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki ilişkinin özel görüntülerini 3 Temmuz 2018'de dava dosyasına eklemişti.

Sinem Gedik'in, Kanlıca'daki evinin yatak odasına gizli kamera yerleştirmek suretiyle elde edilen bu mahrem görüntüler kamuoyunda büyük tepki gördü.

Mustafa Ceceli'nin belediyeler tarafından da konserleri iptal edildi.

'İFTİRA ATIYORSAN BUNUN ALTINDAN KALKAMAZSIN'

Mustafa Ceceli önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündemde yer alan haberlere yanıt verdi.

Mustafa Ceceli sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir" sözleriyle de kendisini dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür etti.

