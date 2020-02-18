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Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.02.2020 20:01 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Ali Sami Yen Derneği Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Ligde oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Cengiz, "Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Süper Lig değerlendirmesinde bulundu ve bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

"HER TAKIMDA HAKEM ENDİŞESİ VAR"

Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden tüm takımlarda hakem endişesi var. Hakemlerin kötü, artniyetli, hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum.

"DERBİDE HAKEM EN AZ ŞEKİLDE MÜDAHALE ETSİN"

Önümüzdeki dev maçta, hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son Malatyaspor maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, futbol bunun için güzel. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, arkadaşımız, yakın akrabamız.

KADIKÖY'E GİDECEK Mİ?

İnşallah Kadıköy'de olacağım.

"KAZANMAYA ALIŞTIK"

7 takım da potada, kazanmaya alışmış durumdayız, bunun sürmesini diliyoruz.

"BU KONUDA YORUM YAPAMAM"

Ali Koç'un basın toplantısı için; "Medyum değilim, bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar dilerim ama en başarılının da kulübüm olmasını dilerim."

"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMASI ÖNEMLİ"

Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bu hakemlere de hakaret, gördüklerini çalsınlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması önemli bizim için. Bunu diliyorum.

"ORADA 6-0 DA KAYBETTİK, 7-0 DA YENDİK"

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor gibi takımlar umarım ligde olur, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım.

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Galatasaray mustafa cengiz Ali Sami Yen 1905 Derneği Fenerbahçe derbi açıklama

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
7-0 kazandık dersen, Fenerbahçe nin o yıllardaki şampiyonluklarını kabul etmelisin.
la hiç bir belgesi resmi zartı zurtu olmayan macı sayıyorsam fenerin 1923 den sonraki şanpiyonluklarına niye itiraz ediyorsun
ulen ne timsah sın be , her iki tarafta hakemlerden endişe ediyormuş tam bir mağdur edebiyatı varın siz tahmin edin hangi cemaat ve partinin benzer politikası.
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