Mustafa Cengiz: Biz 7-0 kazandık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Süper Lig değerlendirmesinde bulundu ve bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.
Endişe sadece bizde değil, liglerde mücadele eden tüm takımlarda hakem endişesi var. Hakemlerin kötü, artniyetli, hesaplı olduğuna inanmak istemiyorum.
Önümüzdeki dev maçta, hakemin en az şekilde sahaya müdahale etmesini istiyorum. Son Malatyaspor maçımızda, yerden gösterilen bir pozisyonda, bir futbolcumuzun penaltı yapmış gibi gösterildiğini görüyoruz. Üstten gösterildiğinde bize göre dize çarpıyor. Tartışma bitmez, futbol bunun için güzel. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil, arkadaşımız, yakın akrabamız.
İnşallah Kadıköy'de olacağım.
7 takım da potada, kazanmaya alışmış durumdayız, bunun sürmesini diliyoruz.
Ali Koç'un basın toplantısı için; "Medyum değilim, bu konuda yorumda bulunamam. Her kulüp kendinden sorumlu. Her kulübe başarılar dilerim ama en başarılının da kulübüm olmasını dilerim."
Derbi öncesi hakemleri etki altına almak, rakip için hatalı kararlar almasını sağlamak için uğraşmak yanlış bir şey. Bu hakemlere de hakaret, gördüklerini çalsınlar, adalet dağıtmasınlar, adil olsunlar. Gördüğünü çalması önemli bizim için. Bunu diliyorum.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, Samsunspor gibi takımlar umarım ligde olur, hepsi bizim değerli rakibimiz. Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir, yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın. Bunu gerecek ve arttıracak söylemlerden yöneticiler olarak kaçınalım.
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
F.Bahçe, G.Saray derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı!
Beşiktaş'ta flaş Mircea Lucescu açıklaması
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Beşiktaş, Ljajic'siz çalıştı
Galatasaray'ın eski futbolcusu hayatını kaybetti
Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı
G.Saray'ın eski oyuncusu futbolu bıraktı
Bayern'den Werner hamlesi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Kendi oyuncusunu tokatladı
Real'e Celta çelmesi
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Okuyucu Yorumları 9 yorum