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Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar, eşdeğer görülüyor' dedi.

Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a transfer ile ilgili özel açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Cengiz'in transfer açıklamaları:

"Doğru yanlış, tavır tepki verdiniz. Taraftardan istirham ediyoruz. Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Biraz önce dediğim gibi, profesyonellerimiz için de geçerli buı. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelirini diliyoruz.

Twitter'da yazıyor, biz de görüyoruz ara sıra. Oradan bakıp seçeceğiz. Galatasaray, bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu, dünya devine yakışır şekilde davranmak ve oynamak durumundadır. Şunu söyleyeyim, bu çok önemli.

Halka açık kulüpler arasında en iyi durumda olanız. Bunu bir övünç kaynağı olarak söylemiyorum. Bu gerçek bir durum. Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir."

'VEDAT İÇİN Mİ BU SÖZLER?'

Muhabirden gelen, "Vedat Muriqi için mi bu sözler?" sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Lafım istediği yere gitsin. Bizim için futbolcunun karakteri çok önemli. İnsan bu yaşında her gün bir şeyler öğreniyor. Ben yalnız, gurur ve onur sözlerinin rastgele kullanılmasına özellikle karşıyım." dedi.

Cengiz, "Galatasaray istese hepsini alır. Biz kar ediyoruz. Mali yıl sonunda da görecek insanlar. Biz dikkatli adım atmak durumundayız. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

BANEGA VE FERNANDO KONUSU

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Banega hakkında da konuşan Cengiz, ' Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Banega’nın ve kulübünün görüşü çok önemli. Taraftarımız emin olsun, bütün alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Fernando'ya talip var, onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor' açıklamasında bulundu.

DIAGNE AÇIKLAMASI

Mbaye Diagne ile ilgili olarak açıklama yapan Mustafa Cengiz, 'Diagne bizim çok değerli bir sporcumuz. Özellikle Rize'ye attığı son golle şampiyonluğumuzda çok önemli bir kilometre taşı oldu. Taraftarlarımız lütfen Diagne'yi üzmesin. Her şeyin hayırlısı, bakacağız' sözlerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN PARASINA TALİP OLANLAR İLE...'

Galatasaray Başkanı, "16 aylık yönetimimizde bu sene şampiyon olan kim? Geçen sene şampiyon olan kim? Türkiye Kupası'nı alan kim? Biz ilk defa reel kara geçtik." dedi.

Mustafa Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
nasıl şampıyon oldugunuzu nasıl kupa aldığınızı bjk lısı trabzonsporlusu rize sporlusu akhısarlısı fb lisi gördü çifter penaltılarla atamayınca bidaha penaltı veren hakemlerle seçim olmasa görürdüm şampıyon olurmuydunuz ni hikmetse puan kaybetmeyen basaksehir 5 mac kaybetti sende yap kampanya bakalım kim kac para vericek daha oncede ayrıca gs kampanya yaptı kimse katılmadı
adam Fena GIYDIRMIS
biri bilekliklik mi dedi
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