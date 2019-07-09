Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a transfer ile ilgili özel açıklamalar yaptı.

İşte Mustafa Cengiz'in transfer açıklamaları:

"Doğru yanlış, tavır tepki verdiniz. Taraftardan istirham ediyoruz. Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Biraz önce dediğim gibi, profesyonellerimiz için de geçerli buı. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelirini diliyoruz.

Twitter'da yazıyor, biz de görüyoruz ara sıra. Oradan bakıp seçeceğiz. Galatasaray, bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu, dünya devine yakışır şekilde davranmak ve oynamak durumundadır. Şunu söyleyeyim, bu çok önemli.

Halka açık kulüpler arasında en iyi durumda olanız. Bunu bir övünç kaynağı olarak söylemiyorum. Bu gerçek bir durum. Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir."

'VEDAT İÇİN Mİ BU SÖZLER?'

Muhabirden gelen, "Vedat Muriqi için mi bu sözler?" sorusu üzerine Mustafa Cengiz, "Lafım istediği yere gitsin. Bizim için futbolcunun karakteri çok önemli. İnsan bu yaşında her gün bir şeyler öğreniyor. Ben yalnız, gurur ve onur sözlerinin rastgele kullanılmasına özellikle karşıyım." dedi.