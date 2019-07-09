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Mustafa Cengiz, Emre Mor'u açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, 'Emre Mor'un yuvasına geldiğine inanıyoruz. Detaylar için KAP'ı bekliyoruz' dedi.

Mustafa Cengiz, Emre Mor'u açıkladı

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, 'Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz' dedi.

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Galatasaray Emre Mor

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Çöp
Adam olur burada
Kim ne derse sevindim inşallah fatih terim sayesinde en kötü 15e satarız
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