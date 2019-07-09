Mustafa Cengiz, Emre Mor'u açıkladı

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, 'Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz' dedi.

