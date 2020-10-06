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Mustafa Cengiz: Türkiye'de limitlere uyan cezalandırılmalı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2020 18:14 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz yaptığı açıklamada, "Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Türkiye'de limitlere uyan cezalandırılmalı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FATİH TERİM TÜRK FUTBOLU İÇİN İKONİK BİR KARAKTERDİR"

Fatih Terim'in Türk futbol için ikonik bir karakter olduğunu kaydeden Cengiz, "Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor." ifadelerini kullandı.

"FLORYA İLE İÇİÇEYİZ"

Yönetim olarak futbolcul ve teknik ekip ile içiçe olunduğunu söyleyen Cengiz "Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep içiçeyiz. Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti." dedi.

LİMİTLERDE MÜTHİŞ YANILGI VAR!

Tamamlanan yaz transfer dönemine dair değerlendirmelerde de bulunan Cengiz, limit konusunda eleştirilerde bulunurken "Ben bir şey öğrendim. Türkiye'de Süper Lig dışında yaz ve kış transfer dönemi var. Bu dönemin şampiyonları, küme düşenleri oluyormuş. Ben bu konuda cehaletimi öğrendim. Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten."

" Ben geldiğimden beri 53 futbolcuyu gönderdik ve 38 futbolcuyu kadromuza kattık. Bizim gibi limitlere uyan yönetimler bir an önce istifa etmeli, uymayanlar şampiyon ilan edilmeli. Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli."

"HAR VURUP HARMAN SAVURACAK BİR LİMİTİMİZ YOK"

"Galatasaray'ın 598 milyon TL limiti var. Niye kullanmıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporculara, menajerler ödenenden sonra elde kalan para. Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon Euro bonservis artı futbolcu giderimiz var."

"BİZ HİLE YAPMAYIZ"

"Taraftarı da anlıyorum, böyle alıştılar. Hile-i desise, artık neyse adı yapın, satın, alın. Hayır efendim. Biz öyle bir şey yapamayız. Bizden bunu istemeyin. Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Biz dürüstlük, doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray örnek olmak durumundadır. Su-i misal emsal olamaz."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne diyorsun başkan eller çatır çatır transfer yapıyor sende kedi misali uzanamadığın cigere pis diyorsun
sen şuna biz beceriksiziz desene Ali Koç gibi yöneticilik yapamıyoruz elimize yüzümüze bulastirdik ağlayalım belki yine şampiyon yaparlar desene 2 maç kaybettiniz başladınız yine sallamaya ama yemezler artık
doğru soyleyeni 9 koyden kovarlar baskanim
yav he he adamlar sattıkları oyunculardan 22 milyon euro var ellerinde ve aldıkları oyuncuların yarısından fazlasının bonservisi elindeydi bide adamlar hata yapsa avrupadan men yerler zaten bu riski almazlar sen kendine bak daha geçen Fatih hoca açık açık itiraf etmedi mi biz oyuncu satmayı beceremiyoruz diye kendi beceriksizliğinizi örtbas etmek için oraya buraya saldırıp gündemi değiştirmeye çalışmayın bırakın artık bu işleri..
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