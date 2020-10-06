Mustafa Cengiz: Türkiye'de limitlere uyan cezalandırılmalı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"FATİH TERİM TÜRK FUTBOLU İÇİN İKONİK BİR KARAKTERDİR"

Fatih Terim'in Türk futbol için ikonik bir karakter olduğunu kaydeden Cengiz, "Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor." ifadelerini kullandı.

"FLORYA İLE İÇİÇEYİZ"

Yönetim olarak futbolcul ve teknik ekip ile içiçe olunduğunu söyleyen Cengiz "Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep içiçeyiz. Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti." dedi.

LİMİTLERDE MÜTHİŞ YANILGI VAR!

Tamamlanan yaz transfer dönemine dair değerlendirmelerde de bulunan Cengiz, limit konusunda eleştirilerde bulunurken "Ben bir şey öğrendim. Türkiye'de Süper Lig dışında yaz ve kış transfer dönemi var. Bu dönemin şampiyonları, küme düşenleri oluyormuş. Ben bu konuda cehaletimi öğrendim. Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten."