YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mustafa Reşit Akçay'ın MKE Ankaragücü karnesi

Mustafa Reşit Akçay'ın MKE Ankaragücü karnesi

ANKARA HABERLERİ  | 23.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli takımda göreve getirilmesinin ardından ligin 20. haftasında ilk maçına çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde görevine son verilen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sarı-lacivertli takımla çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine 27 Ocak'ta başlayan Akçay, 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, 21. haftada ise deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti.

Ardından iç sahadaki Fenerbahçe maçından 2-1 galip ayrılan MKE Ankaragücü, başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve Akçay yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Ligin 24. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 25. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü, Akçay ile üst üste üç maçı puansız tamamladı.

Ardından 26. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu tarihten sonra bütün liglere Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi dolayısıyla çalışmalarını durdurdu.

Pandemiyle mücadelede yeni normalleşme dönemine geçilmesi ve liglerin 12 Haziran'da başlatılmasıyla teknik direktör Akçay yönetiminde tekrar çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçını Gaziantep FK ile oynadı.

Gaziantep deplasmanında 1-1 berabere kalarak beklediği 3 puanı alamayan başkent temsilcisi, 28. haftada ise lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon sırasıyla teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay ile çalışan MKE Ankaragücü, 24 puanla son sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatiliMurat Dalkılıç'ın Hande Erçel'siz tatili
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Lila Eczanesi
Cankaya
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sibel Çam Eczanesi
Yenimahalle
Cansın Eczanesi
Mamak
Tuğçe Eczanesi
Mamak
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Şener Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Haymana Ziraat Odasından telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili açıklama

Haymana Ziraat Odasından telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.