Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz