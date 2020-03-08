Mutfak tüpünden sızan gaz ev yangınına neden oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde mutfak tüpünden sızan gaz kaçağı sebebiyle ev yangını meydana geldi.

Ağzıkara köyünde oturan Ummahan D. (76), evinde yemek yapmak için yakmaya çalıştığı mutfak tüpünün gaz kaçırması sebebiyle birden alev alarak yangın çıktı. Yangını gören köy halkı durumu Şuhut İlçe Jandarma ekipleri ve İtfaiye Amirliğine haber verdi. Durumu öğrenen jandarma ekipleri ve İtfaiye Amirliği olay yerine gelerek yangını 45 dakikalık bir süre içerisinde söndürdü. Yangında mutfak kısmı kullanılamayacak hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

