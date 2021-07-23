Mutluluklarının adı Serebral Palsi hastası tek yumurta ikizi kızları oldu

GÜLSEM ADAM - Antalya'da Serebral Palsi (beyin felci) nedeniyle yaşamını yitiren oğullarının acısını aynı rahatsızlıkla mücadele eden tek yumurta ikizi kızlarıyla dindirmeye çalışan Fatma ile Fatih Orhan çifti, hayatlarını "meleklerimiz" dedikleri evlatlarına adadı.

Kepez ilçesinde yaşayan Orhan çiftinin, 10 yıl önce kucaklarına aldıkları ilk çocukları Hasan Eymen'e Serebral Palsi teşhisi konuldu.

Anne Orhan (35), AA muhabirine, oğlu Hasan Eymen'e hamileliği boyunca bir sıkıntı yaşamadığını, doğumdan sonra bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettiğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için mücadele etmeye başladıklarını, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Orhan, "İlk çocuğumuz Serebral Palsi olması nedeniyle çok tedirgin olduk, korktuk ve hayat zorluklarla başladı. 'Yaşamaz' denilen oğlumuz maalesef 4 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti." dedi.

Sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarının olacağını öğrendiklerini anlatan Orhan, kızlarına hamileyken testler de yapıldığını ama bu süreçte riskli bir durum görülmediğini dile getirdi.

- "Onların bir parmak kaldırışı, bir tebessümü dünyayı sırtınıza alıp taşımaya değer"

Orhan, 15 Temmuz 2016'da kızları dünyaya gelince aylarca yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bebeklerin hayata tutunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rabb'im kızlarımızı bize bağışladı. İkizlerimizin başlarını tutamadığını, hareketlerinde kısıtlama olduğunu görünce üzüldük. Çocuk parkına bakmak acı veriyor. Bebek mamalarıyla onları besliyoruz. Ağladıklarında başlarını okşamam, saçlarını taramam onları mutlu ediyor, bu da bana yetiyor. Kızlarımın ağlamasından ne istediklerini anlayabiliyorum. Hiç pes etmedik, pes etmeyi de düşünmüyoruz. Rabb'im bize güç kuvvet verdiği sürece biz de hep onların yanında, hep ellerini tutacağız. Onların bir parmak kaldırışı, bir tebessümü dünyayı sırtınıza alıp taşımaya değer. Rabb'im bize meleklerimizi yolladı, sarıp sarmaladık bir birimizi. Çocuklarımıza biz sevgiyi vereceğiz, o sevgiyle onları iyileştireceğiz."

Kızlarının gelişimine çok önem verdiklerini aktaran Orhan, "Kızlarım fazla fizik tedavi alabilmesi için onları uyuttuktan sonra geceleri yaptığım hediyelik eşyaları internetten satıyorum. Uykusuz kalıyorum ama kızlarım için her şeye değer." dedi.

- "Bir gülüşleri dünyaya bedel"

Baba Fatih Orhan (39) ise eşiyle ikiz kızlarını en güzel şekilde büyütmeye, sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

İşten geldikten sonra kızlarının bakımında eşine yardımcısı olduğunu anlatan Orhan, "İki melek sahibiyiz, onlara bakmazsak olmaz. Kızlarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz, bir gülüşleri dünyaya bedel. Huzursuz olduklarında biz de üzülüyoruz, hasta oluyoruz. Egzersizlerini yaptırıyoruz, konuşuyoruz, şarkı söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

