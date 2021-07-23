YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Mutluluklarının adı Serebral Palsi hastası tek yumurta ikizi kızları oldu

Mutluluklarının adı Serebral Palsi hastası tek yumurta ikizi kızları oldu

23.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hayatını kaybeden oğullarının acısını aynı hastalığı taşıyan 5 yaşındaki kızları Elif Ada ve Amine Elif ile dindirmeye çalışan çift, üzerine titredikleri evlatlarına gösterdikleri sevgi ve ilgiyle herkese örnek oluyor - Anne Fatma Orhan: - "Rabb'im bize meleklerimizi yolladı, sarıp sarmaladık birbirimizi. Çocuklarımıza biz sevgiyi vereceğiz, o sevgiyle onları iyileştireceğiz" - Baba Fatih Orhan: - "Kızlarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz, bir gülüşleri dünyaya bedel"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da Serebral Palsi (beyin felci) nedeniyle yaşamını yitiren oğullarının acısını aynı rahatsızlıkla mücadele eden tek yumurta ikizi kızlarıyla dindirmeye çalışan Fatma ile Fatih Orhan çifti, hayatlarını "meleklerimiz" dedikleri evlatlarına adadı.

Kepez ilçesinde yaşayan Orhan çiftinin, 10 yıl önce kucaklarına aldıkları ilk çocukları Hasan Eymen'e Serebral Palsi teşhisi konuldu.

Anne Orhan (35), AA muhabirine, oğlu Hasan Eymen'e hamileliği boyunca bir sıkıntı yaşamadığını, doğumdan sonra bir şeylerin yanlış gittiğini fark ettiğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için mücadele etmeye başladıklarını, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Orhan, "İlk çocuğumuz Serebral Palsi olması nedeniyle çok tedirgin olduk, korktuk ve hayat zorluklarla başladı. 'Yaşamaz' denilen oğlumuz maalesef 4 yaşına geldiğinde hayatını kaybetti." dedi.

Sürpriz bir şekilde ikiz çocuklarının olacağını öğrendiklerini anlatan Orhan, kızlarına hamileyken testler de yapıldığını ama bu süreçte riskli bir durum görülmediğini dile getirdi.

- "Onların bir parmak kaldırışı, bir tebessümü dünyayı sırtınıza alıp taşımaya değer"

Orhan, 15 Temmuz 2016'da kızları dünyaya gelince aylarca yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bebeklerin hayata tutunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rabb'im kızlarımızı bize bağışladı. İkizlerimizin başlarını tutamadığını, hareketlerinde kısıtlama olduğunu görünce üzüldük. Çocuk parkına bakmak acı veriyor. Bebek mamalarıyla onları besliyoruz. Ağladıklarında başlarını okşamam, saçlarını taramam onları mutlu ediyor, bu da bana yetiyor. Kızlarımın ağlamasından ne istediklerini anlayabiliyorum. Hiç pes etmedik, pes etmeyi de düşünmüyoruz. Rabb'im bize güç kuvvet verdiği sürece biz de hep onların yanında, hep ellerini tutacağız. Onların bir parmak kaldırışı, bir tebessümü dünyayı sırtınıza alıp taşımaya değer. Rabb'im bize meleklerimizi yolladı, sarıp sarmaladık bir birimizi. Çocuklarımıza biz sevgiyi vereceğiz, o sevgiyle onları iyileştireceğiz."

Kızlarının gelişimine çok önem verdiklerini aktaran Orhan, "Kızlarım fazla fizik tedavi alabilmesi için onları uyuttuktan sonra geceleri yaptığım hediyelik eşyaları internetten satıyorum. Uykusuz kalıyorum ama kızlarım için her şeye değer." dedi.

- "Bir gülüşleri dünyaya bedel"

Baba Fatih Orhan (39) ise eşiyle ikiz kızlarını en güzel şekilde büyütmeye, sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

İşten geldikten sonra kızlarının bakımında eşine yardımcısı olduğunu anlatan Orhan, "İki melek sahibiyiz, onlara bakmazsak olmaz. Kızlarımız mutlu olduğunda biz de mutlu oluyoruz, bir gülüşleri dünyaya bedel. Huzursuz olduklarında biz de üzülüyoruz, hasta oluyoruz. Egzersizlerini yaptırıyoruz, konuşuyoruz, şarkı söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktıKaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Beden eğitimi öğretmeni milli hentbolcu ikinci kez yurt dışına transfer olduBeden eğitimi öğretmeni milli hentbolcu ikinci kez yurt dışına transfer oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:49
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:19
Yatsı
21:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Okudan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Canan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.