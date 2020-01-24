YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mut’ta iş yerlerine fiyat denetimi

Mut’ta iş yerlerine fiyat denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 24.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi yapıyor.Mut Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, “Perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi ve fiyat etiketinde yerli üretim logosu denetimine başladık.

Mersin’in Mut ilçesinde zabıta ekipleri, perakende ve toptan halka ürün satışı yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi yapıyor.
Mut Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Işık, Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatıyla denetim ekibi oluşturduklarını belirterek, “Perakende ve toptan satış yapan tüm iş yerlerinde fiyat denetimi ve fiyat etiketinde yerli üretim logosu denetimine başladık. Denetimlerde, ürünün üretim yeri, birim fiyatı, vergiler dahil satış fiyatı, ürünün ayırıcı özelliği, üretim yeri, yerli üretim logosunun kullanılıp kullanılmadığı, son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü, açıkta ve ambalajda satılan ürünlerdeki birim fiyatları ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz" dedi.
Yaptıkları denetimlerde fiyat etiketi olmayan işletmelerin uyarıldığını belirten Işık, "Bir daha ki seferde eksikleri tamamlanmazsa gerekli cezai işlem yapılacağı bildirildi. Ayrıca esnaf ve ticaret odasıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.
Işık, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini bunun için tahsis edilen 05417742710 ve 4442153 numaralı ihbar hattının aranabileceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Büyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi Atayurt’ta altyapı atağı başlattıBüyükşehir Belediyesi, çileğin merkezi Atayurt’ta altyapı atağı başlattı
Mut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandıMut Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Çukurca’da 13 kişinin istihdam edildiği yeni bir iş yeri açıldı

Mersin Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
12:58
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Çağdaşkent Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
Elif (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Medipark Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Mersin’de çocuk gelişim merkezleri açılıyor

Mersin’de çocuk gelişim merkezleri açılıyor

Gazeteci Mehmet Yaşot toprağa verildi

Gazeteci Mehmet Yaşot toprağa verildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.