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Mut’ta korona vakası arttı

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede Covid 19 vakalarından dolayı ölümlerin görüldüğünü belirterek, "El birliği ile bu sorunu en az hasarla atlatmayı planlıyoruz" dedi.Mersin’in Mut ilçesinde korana virüs vakalarında diğer aylara göre artış olduğu belirlendi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede Covid 19 vakalarından dolayı ölümlerin görüldüğünü belirterek, "El birliği ile bu sorunu en az hasarla atlatmayı planlıyoruz" dedi.
Mersin’in Mut ilçesinde korana virüs vakalarında diğer aylara göre artış olduğu belirlendi. Bunun üzerine kaymakamlıkta denetim merkezi kuruldu. Karantinaya uymayan varsa dijital sistemle şikayet edebilme imkanı sağlanıyor.
1 hafta içerisinde 3 hastanın Covid-19’dan hayatını kaybetmesi üzerine İlçe Kaymakamı Muammer Köken, “Önceden söylediğimiz gibi Sarıveliler Mahallesinden Köselerli, Pamuklu Mahallesinden Sertavul Yaylasına kadar bulaş var. Maalesef komşunuzda da olabilir. Dikkatli olmak temel kaide. Herkes kendi karantinasını yapacak. Muhtarlarımız, imamlarımız kimlerin hasta olduğunu biliyor ve düzenli denetim yapıyor. Kaymakamlıkta denetim merkezi kuruldu. Eğer karantinaya uymayan varsa dijital sistemle şikayet edilebilir. El birliği ile bu sorunu en az hasarla atlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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