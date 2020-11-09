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"N'Golo Kante, gelecek sezon İnter'de" iddiası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.11.2020 19:05 | Son Güncelleme

Chelsea'nin önemli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin gelecek sezon Inter'de forma giyeceği iddia edildi.

"N'Golo Kante, gelecek sezon İnter'de" iddiası

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante'nin önümüzdeki sezon Inter'e transfer olacağı öne sürüldü.

Fransız basını, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere'de son sezonunu geçirdiğini ve Kante'nin önümüzdeki yaz, İtalyan ekibi Inter'e imza atacağını iddia etti.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte ile Chelsea'de birlikte çalışan Kante'nin İtalyan teknik adama hayranlık duyduğu ve bu yüzden Inter'e gitmek istediği belirtildi.

Öte yandan Inter'in Kante transferi için Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği vurgulandı.

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