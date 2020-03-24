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Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi, nafaka borcunu ödeyemediğini söyleyerek intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, Develi’nin Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda nafaka borcundan dolayı bunalıma girdiğini söyleyen Y.D., 30 metre yükseklikteki buğday siloslarının üzerine çıktı.

Nafaka mağduru adam intiharın eşiğinden döndü

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kişi, nafaka borcunu ödeyemediğini söyleyerek intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Develi’nin Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda nafaka borcundan dolayı bunalıma girdiğini söyleyen Y.D., 30 metre yükseklikteki buğday siloslarının üzerine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4.5 yaşında bir oğlu ve 86 yaşında annesinin olduğunu belirten Y.D., nafaka borcu yüzünden cezaevine girip çıktığını ve artık çok bunaldığını anlattı. Bir daha cezaevine girmek istemediğini söyleyen Y.D., "Devletimiz bu nafakaya çözüm bulsun insanları 2 gün evli kalmayla nafakaya falan boğmasınlar. Ben buraya reklam ya da şov için çıkmadım bir temsilci olayım istedim. Ben burada öleyim başka nafaka mağdurlarına örnek olayım istedim. Haberler her zaman çıkıyor nafaka kalkacak yok bu zaman kalkacak şu zaman kalkacak hep aynı şeyler, ben bunun yüzünden kaç sefer cezaevine girdim. Ben birazdan ne olacağını da biliyorum savcılığın kararı ile jandarmalar koluma kelepçeyi takacak ve beni götürecek biliyorum ben yaşadım bunları" dedi.
112 ve itfaiye ekiplerinin önlem aldığı, Develi Adliyesi Başsavcı Başkatibi Yılmaz Özalp’in de müdahale ettiği 1 saatlik ikna çabası sonucunda Y.D., bulunduğu yerden indirilerek hastaneye götürüldü.

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