Namık Kemal vefatının 133. yılında Gelibolu'daki kabri başında anıldı

ÇANAKKALE (AA) - "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal'in vefatının 133. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

Bolayır köyünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Dağhan Efe Uygun, konuşma yaparken, Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Kul da ünlü şairin "Murabba" adlı şiirini okudu.

Gazi Süleyman Paşa Türbesinin de ziyaret edilerek dualar okunmasıyla sona eren törene, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Ahmet Yalçın İskender, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Bolayır Köyü Muhtarı Adem Güçlü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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