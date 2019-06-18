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Nando De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Fransız skorer basketbolcusu Nando De Colo, takımından ayrıldı.

Nando De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı

CSKA Moskova Kulübü, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki De Colo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
nando de colo cska moskova

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