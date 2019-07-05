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Nando De Colo, Fenerbahçe'ye imzayı attı! Yılın transferi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 05.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

beIN Sport'un verdiği son dakika bilgisine göre, Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Fransız süper yıldız Nando De Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nando De Colo, Fenerbahçe'ye imzayı attı! Yılın transferi

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yayıncı kuruluşun son dakika haberine göre, geçtiğimiz yıllarda CSKA Moskova forması giyen yıldız oyuncu artık sarı lacivertliler için ter dökecek.

Sarı lacivertlilerde Melli'nin ardından Guduric, NBA'in yolunu tutmuştu. Guduric ayrılığı sonrası kısa forvet pozisyonunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa'nın en önemli oyuncularından De Colo'yu renklerine bağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko nando de colo cska moskova

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Fener bombayı patlattı. Basketbol da şampiyon belli
o kim
süper yıldız adını yeni duydum mıhagoyim
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