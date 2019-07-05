Nando De Colo, Fenerbahçe'ye imzayı attı! Yılın transferi

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yayıncı kuruluşun son dakika haberine göre, geçtiğimiz yıllarda CSKA Moskova forması giyen yıldız oyuncu artık sarı lacivertliler için ter dökecek.

Sarı lacivertlilerde Melli'nin ardından Guduric, NBA'in yolunu tutmuştu. Guduric ayrılığı sonrası kısa forvet pozisyonunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa'nın en önemli oyuncularından De Colo'yu renklerine bağladı.





