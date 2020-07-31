Napoli, Lille'den Victor Osimhen'i transfer etti

Napoli, transferi için bir süredir görüşmeler yapılan Victor Osimhen'de mutlu sona ulaştı.
21 yaşındaki Osimhen, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Napoli, transfer için 50 milyon avro bonservisi peşin öderken, bonuslarla birlikte bu transferin bedeli 80 milyonu bulabilir.
Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Lille'de 38 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet, bu maçlarda takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e transfer!
Galatasaray'dan Hagi paylaşımı
Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! Kiralık...
Beşiktaş'tan şampiyonlar ligi hamlesi!
Abdullah Avcı'nın yeni takımı açıklandı!
Ahmet Ağaoğlu'dan CAS kararına sert tepki
Juventus'tan Pirlo'ya sürpriz görev
F.Bahçe Alanyasporlu yıldızı istiyor!
Hakan Çalhanoğlu,12 yıllık rekoru kırdı
F.Bahçe'ye Süper Lig'den yeni golcü!
Altay'da Koşukavak ile yollar ayrıldı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum