Napoli, Lille'den Victor Osimhen'i transfer etti

Napoli, transferi için bir süredir görüşmeler yapılan Victor Osimhen'de mutlu sona ulaştı.

21 yaşındaki Osimhen, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

BONUSLARLA 80 MİLYON

Napoli, transfer için 50 milyon avro bonservisi peşin öderken, bonuslarla birlikte bu transferin bedeli 80 milyonu bulabilir.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Lille'de 38 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet, bu maçlarda takımına 18 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

