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Narıncalı Pıtrak Mahallesiyle ilgili yeni kararlar

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 18:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde cenaze namazından sonra eşini kaybeden yaşlı adamın testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmalarında temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinaya alındığı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa verildikten sonra eşine yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Narıncalı Pıtrak Mahallesiyle ilgili yeni kararlar

Manisa’nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde cenaze namazından sonra eşini kaybeden yaşlı adamın testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmalarında temaslı olduğu tespit edilen kişilerin karantinaya alındığı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesinde kalp krizi sonrası ölen kadının cenazesi toprağa verildikten sonra eşine yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Salgının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan filyasyon çalışmaları tamamlanarak, pozitif vaka ile temaslı olan kişiler tespit edilip, 14 günlük ev karantinası uygulaması başlatıldı. Bu gelişmelerin ardından filyasyon çalışmalarını ve ilçedeki salgın sürecini değerlendirmek için Kaymakam Kemal Duru başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfsızsıhha Kurulu, Narıncalı Pıtrak Mahallesi ile ilgili yeni kararlar aldı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen korana virüs salgınından vatandaşları korumak üzere salgın sürecinin başından beri önemli kararlar alan Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vaka görülmesinin ardından geniş çaplı yaptıkları çalışmalarda salgının yayılmasını önlemek için yine önemli kararlar aldı. Bu süreçte izlenilecek en uygun yol ve yöntemleri değerlendiren kurul, Narıncalı Pıtrak Mahallesinde karantinaya alınan ve tarımla uğraşan kişilerin 1 gün önceden Narıncalı Pıtrak Mahallesi muhtarını telefonla arayarak tarlaya çalışmaya gideceğini bildirmeleri, muhtarın da tarlaya çalışmaya gidecek olanların listesini İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi ve İlçe Jandarma Komutanlığından izin alınarak dışarı çıkmalarına karar verdi. Alınan bir diğer kararda ise, İlçe Jandarma Komutanlığının izin talebinde bulunan kişilerin isimlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirip, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarlası olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra tarlası olanlara İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından izin verilmesine ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarlaya çalışmaya gidenlerin kontrol edilmesine karar verildi.

Giriş çıkışlar jandarma kontrolünde yapılacak
Narıncalı Pıtrak Mahallesinde karantinaya alınan vatandaşların mağdur olmamaları açısından manav ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Kula Belediye Başkanlığı tarafından pazar günü Narıncalı Pıtrak Mahallesine manav gönderilerek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verildi. Alınan son kararda ise, ilçenin semt pazarı olan pazartesi günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve yoğunluk oluşmaması adına, Narıncalı Pıtrak Mahallesinin giriş ve çıkışları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılmasına karar verildi.
Öte yandan, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına karar verildi.

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