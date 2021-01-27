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Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

27.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 kişi metamfetamin, esrar, tabanca ve av tüfeği ile birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda A.Ç., A.S., H.M.Ş., H.B.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 kişi metamfetamin, esrar, tabanca ve av tüfeği ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda A.Ç., A.S., H.M.Ş., H.B. ve E.S. yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 0,35 gram metamfetamin, 1.50 gram esrar, bir adet tabanca ve iki adet av tüfeği ile 8 adet mermi ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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