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Narman Şekerli İlkokulu zeka oyunlarında Türkiye sıralamasında 7’nci oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 15.12.2020 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonasında Narman Şekerli İlkokulu Erzurum il 1’incisi ve Türkiye 7’ncisi olarak başarı elde etti.Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası İl Finalleri sonuçları açıklandı.

Narman Şekerli İlkokulu zeka oyunlarında Türkiye sıralamasında 7’nci oldu

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonasında Narman Şekerli İlkokulu Erzurum il 1’incisi ve Türkiye 7’ncisi olarak başarı elde etti.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası İl Finalleri sonuçları açıklandı. Gerçekleştirilen şampiyonanın ilk aşamasında Erzurum’dan 12 okul, bölge finaline katılmaya hak kazandı. Türkiye Zekâ Vakfı; öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Narman Şekerli İlkokulu; 4. sınıflar kategorisinde Erzurum il 1’incisi ve Türkiye sıralamasında 7’nci oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, şampiyonada bölge finale katılmaya hak kazanan okulları ve öğrencileri tebrik etti.

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