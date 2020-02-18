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NASCAR'da feci kaza! Hastaneye kaldırılan Ryan Newman'ın durumu ciddi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

NASCAR sürücüsü Ryan Newman, Daytona 500 yarışında geçirdiği feci kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Ryan Newman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı paylaşımda "Harika ve cesus NASCAR sürücüsü Ryan Newman için dua ediyorum" ifadesini kullandı.

NASCAR'da feci kaza! Hastaneye kaldırılan Ryan Newman'ın durumu ciddi

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR Daytona 500 yarışında feci bir kaza yaşandı. Ryan Newman, alevler içinde kalan arabadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yarışın son turunda Ryan Newman, maksimum hıza ulaştığı bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Önce duvara çarpan Ryan Newman, ardından havada takla atmaya başladı. Takla attıktan sonra yerde sürünmeye başlayan Ryan Newman'ın aracı, alev aldı.

NEWMAN'IN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen araçtan çıkarılan 42 yaşındaki sürücü, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada Ryan Newman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DONALD TRUMP'TAN RYAN NEWMAN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, kazada yaralanan Ryan Newman ile ilgili paylaşımda bulundu. Ryan Newman'a geçmiş olsun mesajı yazan Trump "Harika ve cesus NASCAR sürücüsü Ryan Newman için dua ediyorum" ifadesini kullandı.

"BİRİNCİLİĞİ DEĞİL RYAN NEWMAN'I DÜŞÜNÜYORUM"

Yarışı birinci sırada tamamlayan Denny Hamlin ise ESPN'e yaptığı konuşmada "Yarışı kazanmak tabi ki harika... Bir gün bunu konuşabiliriz. Ancak şimdi sadece Ryan Newman'ı düşünüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nascar Ryan Newman Daytona 500

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